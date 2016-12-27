Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Мошенники освоили новую схему получения личных данных клиентов Приватбанка

Мошенники освоили новую схему получения личных данных клиентов Приватбанка

Мошенники освоили новую схему получения личных данных клиентов Приватбанка
Фото: 112.ua

Информация о "воровстве" баз данных банка – одна из уловок злоумышленников

27.12.16 252
0010

Мошенники придумали новую схему получения личных данных клиентов банков, в частности, Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, ссылаясь на данные киберполиции.

Мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту Приватбанка, представляются работниками службы безопасности Ощадбанка и выясняют, есть ли у человека карточный счет Приватбанка. Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что Приватбанк после национализации будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту необходимо срочно осуществить перевод денежных средств с карты Привата на новую, оформленную в Ощадбанке.

Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам.

Киберполиция отмечает, что злоумышленники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов Приватбанка, но и против доверчивых клиентов других финучреждений.

Также в банке опровергли информацию о "воровстве" баз данных банка, заявив, что ее распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами, чтобы вынудить клиентов "защититься" путем передачи номеров карт и других личных данных.

"Вся информация в базе данных банка надежно защищена, и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка", – заверяет пресс-служба Приватбанка.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Приватбанке представили новых руководителейНБУ продлит сроки докапитализации небольшим банкамНБУ запустил сайт "Приватбанк под защитой государства"

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 10362
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 6161
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3224
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 7071
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3816
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1939
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2659
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1833
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3325
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1240
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 11510 / 12562
  2. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 7479 / 8420
  3. Чубаров: Четыре государства бывшего СССР почти готовы признать Крым российским 6377 / 7087
  4. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 4207 / 4468
  5. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 3916 / 4869
  6. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 3410 / 3846
  7. В Сирии близ Дамаска активизировались бои 3112 / 3431
  8. В России опять не смогли запустить ракету в космос – в двигателе нашли мусор 3055 / 3452
  9. Тука не верит в успех блокады оккупированного боевиками Донбасса 2986 / 3266
  10. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 2527 / 97029
  1. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 61 / 4468
  2. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 49 / 4869
  3. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 37 / 97029
  4. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 24 / 12562
  5. В Донбассе разоблачили крупнейшую сеть информаторов боевиков 20 / 1455
  6. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 17 / 10362
  7. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 15 / 1407
  8. Спорная территория. Чего не учла Украина, проголосовав за резолюцию Совбеза ООН 13 / 1077
  9. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 11 / 716
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.