Мошенники освоили новую схему получения личных данных клиентов Приватбанка

Мошенники придумали новую схему получения личных данных клиентов банков, в частности, Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, ссылаясь на данные киберполиции.

Мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту Приватбанка, представляются работниками службы безопасности Ощадбанка и выясняют, есть ли у человека карточный счет Приватбанка. Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что Приватбанк после национализации будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту необходимо срочно осуществить перевод денежных средств с карты Привата на новую, оформленную в Ощадбанке.

Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам.

Киберполиция отмечает, что злоумышленники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов Приватбанка, но и против доверчивых клиентов других финучреждений.

Также в банке опровергли информацию о "воровстве" баз данных банка, заявив, что ее распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами, чтобы вынудить клиентов "защититься" путем передачи номеров карт и других личных данных.

"Вся информация в базе данных банка надежно защищена, и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка", – заверяет пресс-служба Приватбанка.