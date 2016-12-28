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Стрессоустойчива. Что ждет гривну в 2017 году
Фото: УНИАН

Стрессоустойчива. Что ждет гривну в 2017 году

В 2016 году гривна избежала резкого обвала, но и укрепиться не смогла. В 2017-м ситуация, скорее всего, повторится

Олег Сорочан - 28.12.16 117
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В 2014 году гривна подешевела вдвое — с 8 до 16 UAH/USD, в 2015-м — ещё на 56%, до 25 UAH/USD, в 2016-м, к удивлению многих, была относительно стабильна. После некоторого снижения зимой в течение марта — августа НБУ даже ревальвировал нацвалюту. Причины для оптимизма действительно имелись: цены на экспортируемое сырьё перестали падать, прекратились активные военные действия в Донбассе, немногочисленные реформы дали какой-никакой результат, стабилизировав ситуацию с госфинансами.

Гривна продолжила падение в конце лета, правда, оно уже не было таким глубоким, как в предыдущие два года. В сентябре доллар на чёрном рынке продавали по 27 грн, и в последующие месяцы курс задержался на этой отметке. Госбюджет-2017 правительство готовило из расчёта курса 27,2 UAH/USD в следующем году. Соответственно, больших экономических потрясений в Кабмине не ждут и верят в относительно спокойную ситуацию на валютном рынке.

Ускорение реформ и быстрая приватизация с привлечением иностранных инвесторов удержат курс гривны на отметке 27 UAH/USD 

Подогреть валютный рынок может ажиотаж вокруг национализированного ПриватБанка. В первый же день после передачи крупнейшего финучреждения в госсобственность валютчики на чёрном рынке разогнали курс продажи доллара до 27,7 грн. Впрочем, паника вряд ли будет долгосрочной. Операции банка не приостанавливались, а правительство уже анонсировало выпуск гособлигаций для покрытия «дыры» в капитале финучреждения на 148 млрд грн. Живые деньги будут заходить в банк постепенно и по мере необходимости, что исключает резкий скачок потребительских цен в результате эмиссии. Это умерит волнения вкладчиков.

На фоне достаточно медленного восстановления экономики, отсутствия притока иностранных инвестиций и прогнозируемого уровня инфляции в 9–10% в 2017-м ожидать укрепления гривны не приходится. Одной лишь стабилизацией мировых цен на экспортируемое сырьё этого не достичь. Падение ВВП Украины более чем на 15% в 2014–2015 гг., казалось бы, создало предпосылки для быстрого роста на низкой сравнительной базе. Но по факту украинская экономика выросла в 2016-м лишь на 1,5–2%. Не стоит ждать ренессанса и в следующем году — и МВФ, и НБУ прогнозируют скромный рост в пределах 2,5%. Проблема в том, что не всем экспортёрам удалось быстро заместить потерянный рынок РФ, а бизнес внутри страны не ощутил глобальных реформ в судебной системе и правоохранительных органах, поэтому не спешит инвестировать в серьёзные новые проекты.

При сохранении сотрудничества с МВФ и таком же неспешном темпе реформ курс гривны, по оценкам опрошенных Фокусом экспертов, в 2017 году снизится до уровня 28–29 UAH/USD. Ускорение реформ и быстрая приватизация с привлечением иностранных инвесторов удержат курс гривны на отметке 27 UAH/USD или даже укрепят её. Но этот вариант выглядит маловероятным.

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