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Главная » Деньги » Возвращение в Украину активов чиновников Януковича может занять десятилетия, – Фонд гарантирования
Возвращение в Украину активов чиновников Януковича может занять десятилетия, – Фонд гарантирования
Фото: Hubs.com.ua

Возвращение в Украину активов чиновников Януковича может занять десятилетия, – Фонд гарантирования

Их средства хранятся за границей, а также на временно оккупированных территориях Украины

27.12.16 16
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Возвращение в Украину активов чиновников времен правления беглого бывшего президента Виктора Януковича может занять десятилетия. Об этом заявил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, передает Банкротство & Ликвидация.

В своих утверждениях Ворушилин ссылается на экспертов сети KPMG, которая является одной из аудиторских компаний "Большой четверки" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG).

"Нужно искать за рубежом. И когда мы говорим с теми же KPMG, которые делали форензик (деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, когда между деловыми партнерами возникают разногласия по финансовым, коммерческим, правовым или другим вопросам, содержащим в себе значительные экономические риски, – ред.) по (банку - ред.) "Надра", они говорят, что вопрос возвращения активов затягивается даже не на годы – на десятилетия", – сказал Ворушилин.

Кроме имущества за границей, владельцы активов из окружения Януковича оставили какие-то средства в  неподконтрольном украинским властям Донецке.

По мнению Ворушилина, самое главное – это заставить тех, кто вывел активы, вернуть хотя бы часть.

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