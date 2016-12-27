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Главная » Деньги » С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц

С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц

С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц
112.ua

Даже если нет движения средств на счетах

27.12.16 2668
14000

6 декабря Верховная Рада приняла, а 27 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство относительно работы физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает BBC.Украина.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос свыше 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

"Раньше ФЛП, когда в определенном периоде имело прибыль, то платило 5% налог и ЕСВ. Если движения средств не было, то платить не было необходимости", - говорится в сообщении.

До сих пор, согласно сообщению, многие предприниматели держали открытые ФЛПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведения еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛПов людьми, которые использовали их не постоянно - так называемых "спящих ФЛПов".

Как пишет издание, люди сейчас выстраиваются в очереди, чтобы успеть закрыть ФЛП до 1 января и не платить 704 гривны социального взноса за "спящий ФЛП".

При этом первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривны в месяц.

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