Украина получила 55 млн евро финансовой помощи от Евросоюза

В Минфине уверены, что выделенные средства свидетельствуют об одобрении ЕС украинских реформ

Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза в сумме 55,125 млн евро в рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины

Эти средства представляют собой второй, заключительный транш по данному соглашению. Первый транш в рамках этого соглашения в сумме 250 млн евро Украина получила в июле 2014 года.

Минфин подчеркнул, что эквивалент полученных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, будет направлен на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Ресурсы предоставлены по результатам оценки Европейской Комиссией проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления государственными финансами, государственного управления, административных услуг, конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.

Ранее сообщалось, что Еропейский инвестиционный банк выделит 200 млн евро на улучшение инфраструктуры и качества жизни населения, пострадавшего от конфликта на востоке Украины.