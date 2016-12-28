НБУ выдал Приватбанку еще 10 миллиардов гривен рефинансирования

Сразу после решения о национализации Приват уже получил 15 миллиардов

Национальный банк Украины предоставил национализированному Приватбанку кредит рефинансирования для поддержки ликвидности на 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на НБУ.

Параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны

В статистике НБУ этот кредит отражен в разделе "Финансовые рынки", подразделе "Анализ ликвидности" в части "Прочие монетарные операции" по состоянию на 23 декабря.

Также по статье "Прочие монетарные операции" отражены 747 млн грн гривневого эквивалента купленной регулятором валюты во время интервенции на валютном рынке 22 декабря в сумме $28,4 млн.

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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк.

Сразу же после решения о национализации НБУ предоставил Приватбанку кредит рефинансирования на сумму 15 млрд грн.