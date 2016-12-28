Льготный тариф. Кто заработает на снижении ренты на нефть

Принимая бюджет на 2017 год, депутаты облегчили фискальное давление на нефтедобывающий бизнес. Ренту для скважин глубиной до 5 тыс. м уменьшили с 45% до 29%, а глубиной свыше 5 тыс. м — с 21% до 14%. Снижение рентных платежей на нефть стало единственным налоговым послаблением для бизнеса. К примеру, депутаты отклонили предложение снизить ставки ренты на газ и установить стимулирующую ставку в 12% для добычи газа на новых скважинах. А акцизы на алкоголь и сигареты даже возросли.

Из-за снижения рентных платежей на нефть бюджет, по предварительным оценкам, потерял не менее 1,3 млрд грн. Избирательность нардепов в вопросе снижения налогов, по всей видимости, объясняется необходимостью привлечения партии "Видродження", контролируемой Игорем Коломойским, к голосованию за бюджет. Эту точку зрения подтверждает и то, что ни Минфин, ни возглавляемый нардепом от БПП Ниной Южаниной комитет ВР по вопросам налоговой политики не возражали против снижения рентных ставок на добычу нефти. Остальные предложения по смягчению фискальной политики они воспринимали в штыки.

Всё как в Европе

Рентные ставки на добычу нефти в Украине действительно были завышены. В среднем по ЕС рента на добычу нефти составляет 11%. При этом украинские скважины уже истощены и их дебет падает из года в год. Лишь за последние 10 лет добыча украинской нефти сократилась с 4,2 млн т до 2,4 млн т в год. Высокая рента делает нерентабельными разведку и бурение новых скважин. Простой пример: наш западный сосед Польша, в которой ситуация с истощением скважин в Карпатах очень похожая, чтобы стимулировать добычу, установила рентную ставку в 0,7%.

Единственная проблема в том, что в отличие от добычи газа, где между игроками достаточно серьёзная конкуренция, добыча нефти в Украине монополизирована. 92% чёрного золота добывает "Укрнафта", контрольный пакет которой принадлежит государству, а 43% акций — группе "Приват" Игоря Коломойского. По оценкам "Укрнафты", снижение ренты позволит сэкономить компании примерно 1,3 млрд грн в следующем году. "Уменьшение налоговой нагрузки поможет остановить падение объёмов производства. Мы хотели бы реинвестировать сэкономленные средства и обеспечить прозрачность их использования, балансируя это с необходимостью урегулировать налоговый долг компании", — говорит исполнительный вице-президент "Укрнафты" по вопросам корпоративной стратегии и развития Джонатан Поппер.

За последние 10 лет добыча украинской нефти сократилась с 4,2 млн т до 2,4 млн т в год

В течение многих лет, несмотря на то что контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству, в реальности контролировал компанию через подконтрольный ему менеджмент Игорь Коломойский. В 2015-м менеджмент компании сменили, СЕО "Укрнафты" стал Марк Роллинз, которого глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называет "компромиссной фигурой", так как Роллинзу удаётся балансировать между интересами государства и Коломойского. Однако даже если освободившимися в результате снижения фискального давления средствами "Укрнафта" распорядится прозрачно, больше всего заработает на этом всё равно Коломойский. Единственный работающий нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге принадлежит "Укртатнафте", подконтрольной днепровскому олигарху.

Своего разлива

В 2016 году доля топлива украинского производства на рынке начала расти. Помимо того, что Кременчугский НПЗ перерабатывает всю украинскую нефть, по данным Госстата, за январь — ноябрь этого года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата на $150 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 2015-м Украина снижала импорт сырой нефти. По сравнению с 2014-м, в денежном выражении он упал на 39% — до $89 млн.

Рост импорта сырой нефти происходил на фоне продолжающегося сокращения объёмов потребления топлива и импорта нефтепродуктов. По данным Госстата, в ноябре этого года украинские АЗС продали 126 тыс. т бензина (на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и 95 тыс. т дизельного топлива (на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). При этом за январь — октябрь этого года объём импорта нефтепродуктов составил $5,9 млрд, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, такой тренд связан с фискальными изменениями на рынке топлива, введёнными с начала этого года: взиманием акциза на компоненты топлива на уровне акциза на бензин, то есть 171,5 евро/кубометр,и введением электронных акцизных накладных. Эксперт полагает, что ужесточение фискального контроля существенно затруднило торговлю "бодягой", и если количество контрафактного топлива в прошлом году достигало 30% от общего объёма продаж, то сейчас оно не выше 10%. Соответственно, возрос спрос на конвенциональное топливо украинского производства, которое в рознице стоит на несколько гривен дешевле импортного. Поэтому доля отечественного топлива на рынке в следующем году, по-видимому, продолжит расти.

Любые фискальные послабления в Украине зачастую делаются лишь в интересах узкой группы лиц

В период низких цен на нефть большая доля прибыли остаётся именно у переработки, а не у добывающих компаний. В украинских же реалиях к этому стоит добавить закрытость работы "Укртатнафты" — производимые ею нефтепродукты реализуются через подконтрольные "Привату" АЗС, и говорить о прозрачности работы компании сложно. Простой пример: по данным НТЦ "Психея", в ноябре на кременчугском нефтехранилище минимальная отпускная цена А-95 была 15,8 грн/л при средней цене 18,15 грн/л. На остальных нефтехранилищах страны минимальная цена реализации топлива от средневзвешенной отличалась всего на 30–40 коп/л.

Да и результаты работы "Укртатнафты" вызывают много вопросов. Компания в этом году значительно ухудшила свои финпоказатели. За III квартал "Укртатнафта" показала доход в 16 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года — 20,9 млрд грн. Прибыль предприятия упала с 1,3 млрд грн до 15,7 млн грн. Вероятнее всего это связано с тем, что ещё одна компания Коломойского — МАУ— не рассчитывается перед "Укртатнафтой" за топливо. По официальному сообщению "Укртатнафты", авиаперевозчик задолжал за топливо 1,4 млрд грн.

Снижение ренты, безусловно, поддержит украинскую нефтедобычу и нефтепереработку. В условиях войны с Россией нынешнюю ситуацию, когда три четверти реализуемого в Украине топлива изготовлены из добываемого в РФ сырья, нельзя назвать нормальной. Другой вопрос, что любые фискальные послабления в Украине по-прежнему становятся предметом политического торга и зачастую делаются лишь в интересах узкой группы лиц.