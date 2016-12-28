Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Льготный тариф. Кто заработает на снижении ренты на нефть
Льготный тариф. Кто заработает на снижении ренты на нефть
Добыча нефти в г.Борислав / Фото: panoramio.com

Льготный тариф. Кто заработает на снижении ренты на нефть

Снижение ренты на добычу нефти стимулирует развитие отрасли, в чём наиболее заинтересован Игорь Коломойский

Евгений Гордейчик - 28.12.16 93
0000

Принимая бюджет на 2017 год, депутаты облегчили фискальное давление на нефтедобывающий бизнес. Ренту для скважин глубиной до 5 тыс. м уменьшили с 45% до 29%, а глубиной свыше 5 тыс. м — с 21% до 14%. Снижение рентных платежей на нефть стало единственным налоговым послаблением для бизнеса. К примеру, депутаты отклонили предложение снизить ставки ренты на газ и установить стимулирующую ставку в 12% для добычи газа на новых скважинах. А акцизы на алкоголь и сигареты даже возросли.

Из-за снижения рентных платежей на нефть бюджет, по предварительным оценкам, потерял не менее 1,3 млрд грн. Избирательность нардепов в вопросе снижения налогов, по всей видимости, объясняется необходимостью привлечения партии "Видродження", контролируемой Игорем Коломойским, к голосованию за бюджет. Эту точку зрения подтверждает и то, что ни Минфин, ни возглавляемый нардепом от БПП Ниной Южаниной комитет ВР по вопросам налоговой политики не возражали против снижения рентных ставок на добычу нефти. Остальные предложения по смягчению фискальной политики они воспринимали в штыки.

Всё как в Европе

Рентные ставки на добычу нефти в Украине действительно были завышены. В среднем по ЕС рента на добычу нефти составляет 11%. При этом украинские скважины уже истощены и их дебет падает из года в год. Лишь за последние 10 лет добыча украинской нефти сократилась с 4,2 млн т до 2,4 млн т в год. Высокая рента делает нерентабельными разведку и бурение новых скважин. Простой пример: наш западный сосед Польша, в которой ситуация с истощением скважин в Карпатах очень похожая, чтобы стимулировать добычу, установила рентную ставку в 0,7%.

Единственная проблема в том, что в отличие от добычи газа, где между игроками достаточно серьёзная конкуренция, добыча нефти в Украине монополизирована. 92% чёрного золота добывает "Укрнафта", контрольный пакет которой принадлежит государству, а 43% акций — группе "Приват" Игоря Коломойского. По оценкам "Укрнафты", снижение ренты позволит сэкономить компании примерно 1,3 млрд грн в следующем году. "Уменьшение налоговой нагрузки поможет остановить падение объёмов производства. Мы хотели бы реинвестировать сэкономленные средства и обеспечить прозрачность их использования, балансируя это с необходимостью урегулировать налоговый долг компании", — говорит исполнительный вице-президент "Укрнафты" по вопросам корпоративной стратегии и развития Джонатан Поппер.

За последние 10 лет добыча украинской нефти сократилась с 4,2 млн т до 2,4 млн т в год

В течение многих лет, несмотря на то что контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству, в реальности контролировал компанию через подконтрольный ему менеджмент Игорь Коломойский. В 2015-м менеджмент компании сменили, СЕО "Укрнафты" стал Марк Роллинз, которого глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называет "компромиссной фигурой", так как Роллинзу удаётся балансировать между интересами государства и Коломойского. Однако даже если освободившимися в результате снижения фискального давления средствами "Укрнафта" распорядится прозрачно, больше всего заработает на этом всё равно Коломойский. Единственный работающий нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге принадлежит "Укртатнафте", подконтрольной днепровскому олигарху.

Своего разлива

В 2016 году доля топлива украинского производства на рынке начала расти. Помимо того, что Кременчугский НПЗ перерабатывает всю украинскую нефть, по данным Госстата, за январь — ноябрь этого года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата на $150 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 2015-м Украина снижала импорт сырой нефти. По сравнению с 2014-м, в денежном выражении он упал на 39% — до $89 млн.

Рост импорта сырой нефти происходил на фоне продолжающегося сокращения объёмов потребления топлива и импорта нефтепродуктов. По данным Госстата, в ноябре этого года украинские АЗС продали 126 тыс. т бензина (на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и 95 тыс. т дизельного топлива (на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). При этом за январь — октябрь этого года объём импорта нефтепродуктов составил $5,9 млрд, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, такой тренд связан с фискальными изменениями на рынке топлива, введёнными с начала этого года: взиманием акциза на компоненты топлива на уровне акциза на бензин, то есть 171,5 евро/кубометр,и введением электронных акцизных накладных. Эксперт полагает, что ужесточение фискального контроля существенно затруднило торговлю "бодягой", и если количество контрафактного топлива в прошлом году достигало 30% от общего объёма продаж, то сейчас оно не выше 10%. Соответственно, возрос спрос на конвенциональное топливо украинского производства, которое в рознице стоит на несколько гривен дешевле импортного. Поэтому доля отечественного топлива на рынке в следующем году, по-видимому, продолжит расти.

Любые фискальные послабления в Украине зачастую делаются лишь в интересах узкой группы лиц

В период низких цен на нефть большая доля прибыли остаётся именно у переработки, а не у добывающих компаний. В украинских же реалиях к этому стоит добавить закрытость работы "Укртатнафты" — производимые ею нефтепродукты реализуются через подконтрольные "Привату" АЗС, и говорить о прозрачности работы компании сложно. Простой пример: по данным НТЦ "Психея", в ноябре на кременчугском нефтехранилище минимальная отпускная цена А-95 была 15,8 грн/л при средней цене 18,15 грн/л. На остальных нефтехранилищах страны минимальная цена реализации топлива от средневзвешенной отличалась всего на 30–40 коп/л.

Да и результаты работы "Укртатнафты" вызывают много вопросов. Компания в этом году значительно ухудшила свои финпоказатели. За III квартал "Укртатнафта" показала доход в 16 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года — 20,9 млрд грн. Прибыль предприятия упала с 1,3 млрд грн до 15,7 млн грн. Вероятнее всего это связано с тем, что ещё одна компания Коломойского — МАУ— не рассчитывается перед "Укртатнафтой" за топливо. По официальному сообщению "Укртатнафты", авиаперевозчик задолжал за топливо 1,4 млрд грн.

Снижение ренты, безусловно, поддержит украинскую нефтедобычу и нефтепереработку. В условиях войны с Россией нынешнюю ситуацию, когда три четверти реализуемого в Украине топлива изготовлены из добываемого в РФ сырья, нельзя назвать нормальной. Другой вопрос, что любые фискальные послабления в Украине по-прежнему становятся предметом политического торга и зачастую делаются лишь в интересах узкой группы лиц.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
Кабмин разработал план развития страны до 2020 годаСтрессоустойчива. Что ждет гривну в 2017 годуКарточный домик. Почему в Украине исчезают банки

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 11398
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 7225
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3404
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 8288
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4176
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2252
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3001
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2178
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3963
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1285
  1. Гройсман грозит бизнесу стотысячными штрафами 6672 / 7728
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 3860 / 4421
  3. Пенсии за январь начнут выплачивать с 27 декабря, – Пенсионный фонд 3327 / 4944
  4. В Сирии близ Дамаска активизировались бои 3236 / 3559
  5. С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц 3220 / 3817
  6. Тука не верит в успех блокады оккупированного боевиками Донбасса 3057 / 3348
  7. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 2805 / 9400
  8. Stratfor спрогнозировал отношения Украины с Россией в 2017 году 2315 / 2532
  9. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 2311 / 2801
  10. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 2242 / 6007
  1. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 40 / 2801
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 33 / 4421
  3. С 1 января плательщики единого налога будут платить 704 гривны в месяц 18 / 3817
  4. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 16 / 811
  5. Карточный домик. Почему в Украине исчезают банки 16 / 2286
  6. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 16 / 1883
  7. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 15 / 6007
  8. Гройсман грозит бизнесу стотысячными штрафами 15 / 7728
  9. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 14 / 2171
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.