Стало известно, сколько заработали в этом году 500 богатейших людей мира

500 богатейших людей мира в 2016 году увеличили свой суммарный капитал на 237 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Состояние пятиста главных богачей мира к концу года составило около 4,4 трлн долларов.
В январе-феврале 2016 года капитал 500 самых состоятельных людей быстро сокращался. 11 февраля был пик падения капиталов, потери 500 богачей по сравнению с началом года оценивались в $382 млрд, после чего их совокупное состояние начало расти.
2016 год оказался непростым для крупного бизнеса в первую очередь из-за волнения рынков по поводу исхода референдума по Brexit, а также из-за негативной макроэкономической статистики в Китае.
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Лидером среди улучшивших свое финансовое положение людей издание называет Уоррена Баффета. Благодаря победе Дональда Трампа на выборах президента США, состояние главы инвесткомпании Berkshire Hathaway выросло (по сравнению с началом года) на 19%. Он вернул себе второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с результатом $74,1 млрд.
Билл Гейтс увеличил свое состояние почти на $10 млрд и сохранил статус богатейшего человека мира ($91,5 млрд).
Самый богатый человек Африки, нигериец Алико Данготе в 2016 году потерял $4,9 млрд на фоне девальвации нигерийской валюты. Потери составили примерно треть его состояния.
Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, племянник короля, потерял $4,9 млрд.