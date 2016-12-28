Народный фронт и Самопомич не успели использовать 5,8 млн грн госфинансирования

Теперь они должны вернуть эти средства государству

Партии "Народный фронт" и "Самопомич" не использовали 5,8 млн грн государственного финансирования и должны вернуть эти средства государству. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Народный фронт должен вернуть 3,92 млн грн, а партия Самопомич -1,87 млн грн.

"Остальные политические партии, которые были профинансированы НАПК государственными средствами в соответствии с законом Украины "О политических партиях в Украине"-Блок Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина"- потратили все", - отметила Корчак.

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Она также добавила, что партии должны подать НАПК годовые отчеты об использовании государственных средств до 9 февраля 2017 года.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о государственном финансировании политических партий. Право на государственное финансирование получили партии, которые на последних парламентских выборах набрали более 5% избирателей.