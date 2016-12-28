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Главная » Деньги » Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа
Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа
Одесский припортовый завод / Фото: dumskaya.net

Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа

Соответствующее решение было принято еще в июле, но известно о нем стало только сейчас

28.12.16 323
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25 июля 2016 года Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил второй иск Ostchem и взыскал с Одесского припортового завода $193,36 млн основного долга за поставки газа и $57,8 млн пени за просрочку платежей.

Об этом говорится в решении Южненского городского суда Одесской области от 22 декабря, через который Ostchem пытался получить разрешение на принудительное взыскание долга и пени, сообщает ЛИГА.net.

Ранее об этом решении не было известно, пишет издание.

Перед этим, 31 марта этого года, Стокгольмский арбитраж удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited и постановил Одесскому припортовому заводу до 31 августа 2016 года воздержаться от отчуждения либо обременения каким-либо образом своих необоротных активов.

Суд отказал удовлетворить ходатайство компании Фирташа в связи с неправильным оформлением документов юристами Ostchem.

19 октября Кабинет министров одобрил условия повторного конкурса по продаже 99,567% акций ОПЗ и стартовую цену этого пакета на уровне 5,16 млрд грн.

7 декабря в пресс-службе Фонда госимущества Украины сообщили, что конкурс по продаже  ПАО "Одесский припортовый завод" не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей.

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