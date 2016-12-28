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Главная » Деньги » Оклады бюджетников привели в соответствие с повышенным прожиточным минимумом
Оклады бюджетников привели в соответствие с повышенным прожиточным минимумом
Фото: Depositphotos

Оклады бюджетников привели в соответствие с повышенным прожиточным минимумом

Тем, кто получает "минималку", будут доплачивать за счет премий и надбавок

28.12.16 2364
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Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря принял постановление "Об оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", которым определил размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда ЕТС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Проект акта был подготовлен в связи с изменениями законодательства по формированию с 1 января 2017 года схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, исходя из минимального должностного оклада (тарифной ставки), который устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

С 1 января 2017 года должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда ЕТС, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Как известно, с 1 января 2017 года – это 1600 гривен.

Одновременно руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы с целью недопущения "уравниловки" в оплате труда поручается обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы работников, которые получают зарплату на уровне минимальной заработной платы, за счет установления доплат, надбавок, премий, в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Реализация проекта акта будет осуществлена в пределах расходов, предусмотренных на оплату труда работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в 2017 году.

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