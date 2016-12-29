Второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года. Об этом сказано в заявлении Национального банка Украины.

"Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что по результатам проведенной регулятором диагностики качества активов и достаточности капитала, из второй двадцатки банков семь банков не нуждались в докапитализации, еще 12 - предоставили программы докапитализации. "Банк Михайловский" был признан неплатежеспособным до завершения процесса диагностики.

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В 2016 году НБУ продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала следующих 40 банков. Регулятор напомнил, что диагностика топ-20 банков была проведена в 2015 году. Остальные банки НБУ проверит до конца сентября 2017 года.

Данные: bank.gov.ua