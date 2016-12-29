Коболев: Нафтогазу следует избавиться от нефтедобывающих активов в Египте

Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" следует избавиться от своих нефтедобывающих активов в Египте, поскольку они являются неприбыльными. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает УНИАН.
"Его (нефтедобывающий бизнес в Египте, - ред.) можно развивать, а можно из него выходить… Я считаю, что из него нужно выходить", - сказал Коболев, добавив, что на сегодня этот бизнес не приносит холдингу прибыли.
Также он отметил, что Нафтогаз рассматривал вариант продажи иностранного нефтедобывающего бизнеса, но для этого не нашлось потенциальных покупателей.
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Напомним, в конце марта 2016 года Коболев сообщил, что Нафтогаз хочет сократить затраты на свой нефтедобывающий актив в Египте из-за низких цен на нефть. Тогда же он заявлял, что не видит целесообразности в том, чтобы продавать зарубежную компанию при действующей конъюнктуре мировых цен на нефть.
Проект по разведке и добычи углеводородов в Египте осуществляется Нафтогазом Украины с 2007 года, в рамках концессионного соглашения между Египтом, Нафтогазом и Египетской генеральной нефтяной корпорацией. С 2012 года этими проектами руководит совместная компания Petrosannan Company. В 2015 году компания осуществляла разведку залежей нефти и газа в Восточной и Западной пустынях Египта.