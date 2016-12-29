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Коболев: Нафтогазу следует избавиться от нефтедобывающих активов в Египте

Коболев: Нафтогазу следует избавиться от нефтедобывающих активов в Египте
Андрей Коболев / Фото: ИТАР-ТАСС

Компания рассматривала вариант продажи иностранного нефтедобывающего бизнеса, но не нашлось потенциальных покупателей

29.12.16 713
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Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" следует избавиться от своих нефтедобывающих активов в Египте, поскольку они являются неприбыльными. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Его (нефтедобывающий бизнес в Египте, - ред.) можно развивать, а можно из него выходить… Я считаю, что из него нужно выходить", - сказал Коболев, добавив, что на сегодня этот бизнес не приносит холдингу прибыли.

Также он отметил, что Нафтогаз рассматривал вариант продажи иностранного нефтедобывающего бизнеса, но для этого не нашлось потенциальных покупателей.

Напомним, в конце марта 2016 года Коболев сообщил, что Нафтогаз хочет сократить затраты на свой нефтедобывающий актив в Египте из-за низких цен на нефть. Тогда же он заявлял, что не видит целесообразности в том, чтобы продавать зарубежную компанию при действующей конъюнктуре мировых цен на нефть.

Проект по разведке и добычи углеводородов в Египте осуществляется Нафтогазом Украины с 2007 года, в рамках концессионного соглашения между Египтом, Нафтогазом и Египетской генеральной нефтяной корпорацией. С 2012 года этими проектами руководит совместная компания Petrosannan Company. В 2015 году компания осуществляла разведку залежей нефти и газа в Восточной и Западной пустынях Египта.

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