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Главная » Деньги » Насиров: Официальная средняя зарплата в 180 тыс. компаниях составляет меньше 3200 грн
Насиров: Официальная средняя зарплата в 180 тыс. компаниях составляет меньше 3200 грн
Роман Насиров / Фото: пресс-служба Кабмина

Насиров: Официальная средняя зарплата в 180 тыс. компаниях составляет меньше 3200 грн

Больше всего таких предприятий в Харьковской и Одесской областях

29.12.16 485
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В Украине на сегодня средняя заработная плата на 180 тыс. компаний составляет меньше 3200 грн. Об этом председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сказал во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, сообщает Укринформ.

"Если посмотреть, учитывая то, что мы уже сделали повышение минимальной зарплаты, то имеем следующие цифры. В Украине 180 тысяч компаний, которые сейчас выплачивают среднюю зарплату меньше, чем 3200 грн. То есть, это тот фронт работы, на котором нам надо будет поработать, начиная с января следующего года», - добавил Насиров.

По его словам, во Львовской области сейчас это 10 тысяч компаний, в Одесской - почти 13 тысяч и в Харьковской - почти 14 тысяч компаний, "с которыми надо будет вместе решать этот вопрос».

"Конкретные списки компаний мы будем приводить ежемесячно, надо будет собирать людей в регионах. На некоторые из этих заседаний я даже предлагаю господину Павлу Розенко  и господину Андрею Реве поехать вместе. Нужно показать на конкретных примерах, какая была ситуация и какой мы ее видим вместе, как ее надо исправлять. Если понадобится помощь тем предприятиям - мы готовы слушать и слышать, готовы помогать", - подчеркнул Насиров.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн.

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