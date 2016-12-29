Рева рассказал, как будет повышаться прожиточный минимум

Правительство в 2017 году будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в три этапа до 1762 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, пишет УНИАН.
"Прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен с 1 января 2017 года в 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн", - сказал он.
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Напомним, согласно принятому Верховной Радой бюджету на 2017 год минимальная зарплата с 1 января установлена на уровне 3200 грн.