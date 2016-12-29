Ночной бюджет. Какие риски заложены в главном финансовом документе Украины на 2017 год

Фокус разбирался, на что пойдут 118 млрд гривен расходной части госбюджета-2017, которых не было в бюджете нынешнего года, а также спросил у экспертов, к чему это может привести

Подписанный президентом 28 декабря государственный бюджет Украины не остался незамеченным благодаря двум причинам: практически запатентованной Верховной Радой процедуре принятия закона ночью и повышению минимальной заработной платы до 3200 грн. Менее изученной оказалась расходная часть бюджета, превышающая прошлогоднюю на 118 млрд гривен.

Рекордсмены

В рейтинге наибольшей разницы по расходам в бюджетах за уходящий и будущий год почётное первое место занимает Министерство финансов. В 2017 году на него выделили на 40 340 млн больше, чем в 2016.

На втором месте сразу четыре министерства: Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство образования и науки, а также Министерство здравоохранения. Разница в расходах, предусмотренных на каждое из них, — более 7 млрд гривен. В случае с Министерством аграрной политики и продовольствия в бюджете-2017 на него предусмотрено финансирование на 78% больше, чем в прошлом году, для Министерства регионального развития — на 63% больше, для Министерства образования и науки — на 15% и для Министерства здравоохранения — на 21%.

Заметно увеличение и по Государственной судебной администрации (3 318 млн), Генеральной прокуратуре (1 709 млн), Министерству внутренних дел (5 057 млн), Министерству обороны (5 038 млн), а также Министерству юстиций (1 709 млн).

Почему так не должно было быть

Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера

— Изначально министром финансов было заявлено, что Украина подойдёт к составлению бюджета на принципиально новой основе — так называемой Zero-based budgeting (нулевой подход к формированию бюджета. — Фокус). Её логика в том, что института, министерства, ведомства как бы не существовало раньше. Если его не существовало, первым шагом нужно было обосновать функции каждого ведомства или программы. Например, если не нужны студенты по определённой специальности, то, соответственно, по ней нет смысла финансировать государственный заказ. Если Министерство здравоохранения не осуществляет какую-то функцию, то на неё не даётся и бюджетный запрос. На втором этапе определяется, сколько под каждую функцию нужно денег. Третий этап — распределение уже полученных денег.

Нулевой подход не был использован. Как всегда, пошли по старому и традиционному пути — взять бюджет за прошлый год и увеличить его на уровень инфляции следующего года. Прогнозный уровень инфляции — 8%. Плюс есть какие-то риски для каждого отдельно взятого министерства, потому что инфляция может быть выше. Соответственно, пятно увеличения затрат — около 10% по каждому направлению. Тем не менее этого не произошло, что как минимум странно, потому что в реальности в прошлом году экономика Украины выросла всего лишь на 1,5%, прогноз Кабмина на следующий год — около 3%. Это значит, что теоретически дополнительные средства увеличатся на уровень инфляции (10%) и на 3%-ный рост. Мы же видим более высокий уровень увеличения затрат.

Доходная часть госбюджета не вырастет значительно. Кабмин считает, что будет активный экономический рост и детенизации экономики. Они ожидают увеличения акцизов на алкоголь и на табак. Есть и сомнительные статьи доходов — от приватизации, при том что в прошлом году поступления от неё были выполнены менее чем на 1%.

Владимир Дубровский экономист Центра социально-экономических исследований "CASE Украина"

— Значительная часть новых расходов связана с повышением минимальной заработной платы. Это решение было неоправданным, потому что оно не поднимет благосостояние украинцев. Для некоторых бюджетников — возможно, но в результате квалифицированный специалист и уборщица будут получать одинаково, что уже нарушает справедливость. Более того, деньги собираются получить за счёт ущемления малого бизнеса, прежде всего в депрессивных регионах. Речь идёт о предпринимателях, которые сегодня или платят меньшие зарплаты, или скрывают настоящие выплаты. Президент подписал закон 5130, который предусматривает интенсивные проверки соблюдения трудового законодательства с участием местных органов власти. Главная цель — чтобы предприниматели в малом бизнесе не могли уклониться от выплаты повышенной зарплаты. Это приведёт к ликвидации рабочих мест. Люди просто потеряют работу хоть с малой, хоть с неофициальной зарплатой.

Увеличивается не просто бюджет, а перераспределение через публичные финансы, включая бюджет и специальные фонды. В Украине показатель перераспределения слишком высокий как для бедной экономики. Чем больше такое перераспределение, тем медленнее экономический рост. Не стоит забывать, что мы не Швеция и не Германия, которые и без экономического роста могут жить неплохо.

В прошлом году был значительный прогресс — с 50% перераспределение снизилось до 41%. В этом году регресс — с 41% перераспределение поднялось до 44%. Это можно назвать откатом реформ. Такой рост бюджета — негативная тенденция.

На что пойдут новые расходы

Олег Устенко

— Есть дефицит Пенсионного фонда, который составит 6,4% ВВП. Нет никаких сомнений, что при вялотекущем экономическом росте дыра в Пенсионном фонде будет ещё большей в 2017-м, учитывая то, что не проведена параметрическая реформа, которая позволила бы уменьшить проблемы.

Вторая большая группа затрат — обслуживание долгов, она может составить более 5% ВВП на 2017 год. Параллельно с этим большая статья затрат — силовые ведомства и Министерство обороны.

Увеличение по многим направлениям можно объяснить повышением минимальной заработной платы, но речь не может идти о миллиардах. Документ, скорее всего, содержит в себе значительное количество рисков.

Владимир Дубровский

— Огромные расходы Минфина связаны с выплатой внешнего долга. Это вряд ли имеет какое-то отношение к национализации Приватбанка, поскольку Нацбанк должен заполнять эту дыру с помощью своих инструментов.

Очевидно, что повышение расходов на Министерство образования и Министерство здравоохранения связано с повышением минимальной заработной платы. И там, и там есть много бюджетников, зарплату которых увеличивают до минимальной. Это будет финансироваться через соответствующие министерства.

Повышение расходов на Государственную судебную администрацию и Генпрокуратуру, скорее всего, связано с реформами. Чтобы можно было от прокуроров и судей требовать честного выполнения обязанностей, нужно дать им справедливую зарплату. Понятно, что на фоне смешных зарплат прокуроров доминируют коррупционные доходы. Без повышения зарплаты честных набрать в прокуратуру людей не выйдет.

Александр Жолудь старший экономист Центра экономической стратегии

— Повышение расходов на Минфин объясняется тем, что через него идёт обслуживание государственного долга — как внешнего, так и внутреннего. При изменении курса стоимость обслуживания внешнего долга несколько возрастает, поэтому, скорее всего, такое увеличение расходов связано именно с внешним долгом. Если изучать прошлогодний бюджет, то две самые большие статьи расходов — Пенсионный фонд и обслуживание государственных долгов.

В 2017 году ожидается увеличение собственных доходов Пенсионного фонда из-за повышения минимальной зарплаты, соответственно, логично небольшое уменьшение расходов. Если повышается минимальная зарплата — увеличивается социальный взнос, который идёт в Пенсионный фонд. Соответственно, он может получать чуть меньше денег из бюджета.

Увеличение расходов на Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки связано с повышением зарплат как у медиков, так и у преподавателей средней школы. Основные затраты и там, и там — на зарплаты, и это означает, что будет рост расходов министерств. Часть работников имела зарплату на уровне между предыдущей планкой — 1600 грн и новой — 3200.