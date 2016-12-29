Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Ночной бюджет. Какие риски заложены в главном финансовом документе Украины на 2017 год
Ночной бюджет. Какие риски заложены в главном финансовом документе Украины на 2017 год
Фото: УНИАН

Ночной бюджет. Какие риски заложены в главном финансовом документе Украины на 2017 год

Фокус разбирался, на что пойдут 118 млрд гривен расходной части госбюджета-2017, которых не было в бюджете нынешнего года, а также спросил у экспертов, к чему это может привести

Алексей Коваленко - 29.12.16 996
0000

Подписанный президентом 28 декабря государственный бюджет Украины не остался незамеченным благодаря двум причинам: практически запатентованной Верховной Радой процедуре принятия закона ночью и повышению минимальной заработной платы до 3200 грн. Менее изученной оказалась расходная часть бюджета, превышающая прошлогоднюю на 118 млрд гривен.

Рекордсмены

В рейтинге наибольшей разницы по расходам в бюджетах за уходящий и будущий год почётное первое место занимает Министерство финансов. В 2017 году на него выделили на 40 340 млн больше, чем в 2016.

На втором месте сразу четыре министерства: Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство образования и науки, а также Министерство здравоохранения. Разница в расходах, предусмотренных на каждое из них, — более 7 млрд гривен. В случае с Министерством аграрной политики и продовольствия в бюджете-2017 на него предусмотрено финансирование на 78% больше, чем в прошлом году, для Министерства регионального развития — на 63% больше, для Министерства образования и науки — на 15% и для Министерства здравоохранения — на 21%.

Заметно увеличение и по Государственной судебной администрации (3 318 млн), Генеральной прокуратуре (1 709 млн), Министерству внутренних дел (5 057 млн), Министерству обороны (5 038 млн), а также Министерству юстиций (1 709 млн).

Почему так не должно было быть

Олег Устенко

исполнительный директор Международного фонда Блейзера

— Изначально министром финансов было заявлено, что Украина подойдёт к составлению бюджета на принципиально новой основе — так называемой Zero-based budgeting (нулевой подход к формированию бюджета. — Фокус). Её логика в том, что института, министерства, ведомства как бы не существовало раньше. Если его не существовало, первым шагом нужно было обосновать функции каждого ведомства или программы. Например, если не нужны студенты по определённой специальности, то, соответственно, по ней нет смысла финансировать государственный заказ. Если Министерство здравоохранения не осуществляет какую-то функцию, то на неё не даётся и бюджетный запрос. На втором этапе определяется, сколько под каждую функцию нужно денег. Третий этап — распределение уже полученных денег.

Нулевой подход не был использован. Как всегда, пошли по старому и традиционному пути — взять бюджет за прошлый год и увеличить его на уровень инфляции следующего года. Прогнозный уровень инфляции — 8%. Плюс есть какие-то риски для каждого отдельно взятого министерства, потому что инфляция может быть выше. Соответственно, пятно увеличения затрат — около 10% по каждому направлению. Тем не менее этого не произошло, что как минимум странно, потому что в реальности в прошлом году экономика Украины выросла всего лишь на 1,5%, прогноз Кабмина на следующий год — около 3%. Это значит, что теоретически дополнительные средства увеличатся на уровень инфляции (10%) и на 3%-ный рост. Мы же видим более высокий уровень увеличения затрат.

Доходная часть госбюджета не вырастет значительно. Кабмин считает, что будет активный экономический рост и детенизации экономики. Они ожидают увеличения акцизов на алкоголь и на табак. Есть и сомнительные статьи доходов — от приватизации, при том что в прошлом году поступления от неё были выполнены менее чем на 1%.

Владимир Дубровский

экономист Центра социально-экономических исследований "CASE Украина"

— Значительная часть новых расходов связана с повышением минимальной заработной платы. Это решение было неоправданным, потому что оно не поднимет благосостояние украинцев. Для некоторых бюджетников — возможно, но в результате квалифицированный специалист и уборщица будут получать одинаково, что уже нарушает справедливость. Более того, деньги собираются получить за счёт ущемления малого бизнеса, прежде всего в депрессивных регионах. Речь идёт о предпринимателях, которые сегодня или платят меньшие зарплаты, или скрывают настоящие выплаты. Президент подписал закон 5130, который предусматривает интенсивные проверки соблюдения трудового законодательства с участием местных органов власти. Главная цель — чтобы предприниматели в малом бизнесе не могли уклониться от выплаты повышенной зарплаты. Это приведёт к ликвидации рабочих мест. Люди просто потеряют работу хоть с малой, хоть с неофициальной зарплатой.

Увеличивается не просто бюджет, а перераспределение через публичные финансы, включая бюджет и специальные фонды. В Украине показатель перераспределения слишком высокий как для бедной экономики. Чем больше такое перераспределение, тем медленнее экономический рост. Не стоит забывать, что мы не Швеция и не Германия, которые и без экономического роста могут жить неплохо.

В прошлом году был значительный прогресс — с 50% перераспределение снизилось до 41%. В этом году регресс — с 41% перераспределение поднялось до 44%. Это можно назвать откатом реформ. Такой рост бюджета — негативная тенденция.

На что пойдут новые расходы

Олег Устенко

— Есть дефицит Пенсионного фонда, который составит 6,4% ВВП. Нет никаких сомнений, что при вялотекущем экономическом росте дыра в Пенсионном фонде будет ещё большей в 2017-м, учитывая то, что не проведена параметрическая реформа, которая позволила бы уменьшить проблемы.

Вторая большая группа затрат — обслуживание долгов, она может составить более 5% ВВП на 2017 год. Параллельно с этим большая статья затрат — силовые ведомства и Министерство обороны.

Увеличение по многим направлениям можно объяснить повышением минимальной заработной платы, но речь не может идти о миллиардах. Документ, скорее всего, содержит в себе значительное количество рисков.

Владимир Дубровский

— Огромные расходы Минфина связаны с выплатой внешнего долга. Это вряд ли имеет какое-то отношение к национализации Приватбанка, поскольку Нацбанк должен заполнять эту дыру с помощью своих инструментов.

Очевидно, что повышение расходов на Министерство образования и Министерство здравоохранения связано с повышением минимальной заработной платы. И там, и там есть много бюджетников, зарплату которых увеличивают до минимальной. Это будет финансироваться через соответствующие министерства.

Повышение расходов на Государственную судебную администрацию и Генпрокуратуру, скорее всего, связано с реформами. Чтобы можно было от прокуроров и судей требовать честного выполнения обязанностей, нужно дать им справедливую зарплату. Понятно, что на фоне смешных зарплат прокуроров доминируют коррупционные доходы. Без повышения зарплаты честных набрать в прокуратуру людей не выйдет.

Александр Жолудь

старший экономист Центра экономической стратегии

— Повышение расходов на Минфин объясняется тем, что через него идёт обслуживание государственного долга — как внешнего, так и внутреннего. При изменении курса стоимость обслуживания внешнего долга несколько возрастает, поэтому, скорее всего, такое увеличение расходов связано именно с внешним долгом. Если изучать прошлогодний бюджет, то две самые большие статьи расходов — Пенсионный фонд и обслуживание государственных долгов.

В 2017 году ожидается увеличение собственных доходов Пенсионного фонда из-за повышения минимальной зарплаты, соответственно, логично небольшое уменьшение расходов. Если повышается минимальная зарплата — увеличивается социальный взнос, который идёт в Пенсионный фонд. Соответственно, он может получать чуть меньше денег из бюджета.

Увеличение расходов на Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки связано с повышением зарплат как у медиков, так и у преподавателей средней школы. Основные затраты и там, и там — на зарплаты, и это означает, что будет рост расходов министерств. Часть работников имела зарплату на уровне между предыдущей планкой — 1600 грн и новой — 3200.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ушли в расход. Почему за новый налог для "спящих" ФЛП правительство заплатит своей репутациейВ МЭРТ рассказали, за счет чего будут стимулировать экономику в 2017 годуНе ждали. Куда растет украинская экономика

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 11991
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 7812
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3494
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 9012
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4280
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2480
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3171
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2402
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4312
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1325
  1. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 3773 / 5026
  2. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 2562 / 2844
  3. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2555 / 5973
  4. Министр соцполитики сказал, когда решится вопрос изменения пенсионного возраста 2438 / 2767
  5. Оклады бюджетников привели в соответствие с повышенным прожиточным минимумом 2398 / 2905
  6. Пенсии за январь начнут выплачивать с 27 декабря, – Пенсионный фонд 2341 / 6016
  7. Главарь "ДНР" видит задачу "Минска-2" в передаче боевикам всей Донецкой области 2279 / 2733
  8. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 2176 / 2420
  9. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 2160 / 3267
  10. Решение российского суда о "госперевороте" не отразится на Украине, - Минюст 2119 / 2384
  1. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 31 / 5026
  2. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 25 / 2844
  3. Правительство разрешило перепланировку жилья без разрешения 22 / 2420
  4. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 21 / 1341
  5. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 20 / 3267
  6. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 19 / 3071
  7. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 11 / 9012
  8. The Guardian представило подборку необычных фотографий животных 10 / 969
  9. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 10 / 11991
  10. Кабмин установил минимальную стипендию на уровне 1100 грн 9 / 1067
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.