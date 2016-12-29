Приватбанк погасил задолженность по рефинансированию после монетизации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национальным банком Украины. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Вчера, 28 декабря 2016 года, Национальный банк выкупил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн, которые выпустило Министерство финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Средства, которые банк получил от продажи ОВГЗ, были в основном направлены на погашение задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Приватбанке представили новых руководителей

"Вчера после монетизации ПАО КБ "Приватбанк" уже погасил эту задолженность перед регулятором. Следовательно, средства от монетизации не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк.

Сразу же после решения о национализации НБУ предоставил Приватбанку кредит рефинансирования на сумму 15 млрд грн.