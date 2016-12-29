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Главная » Деньги » Приватбанк погасил задолженность по рефинансированию
Приватбанк погасил задолженность по рефинансированию
Фото: ТСН

Приватбанк погасил задолженность по рефинансированию

Нацбанк купил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн

29.12.16 851
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Приватбанк погасил задолженность по рефинансированию после монетизации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национальным банком Украины. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Вчера, 28 декабря 2016 года, Национальный банк выкупил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн, которые выпустило Министерство финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Средства, которые банк получил от продажи ОВГЗ, были в основном направлены на погашение задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования.

"Вчера после монетизации ПАО КБ "Приватбанк" уже погасил эту задолженность перед регулятором. Следовательно, средства от монетизации не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк.

Сразу же после решения о национализации НБУ предоставил Приватбанку кредит рефинансирования на сумму 15 млрд грн.

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