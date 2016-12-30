Коболев не исключает снижение цены на газ для населения

Если украинская сторона выиграет иски, поданные в Стокгольмский суд против российского Газпрома, цена на природный газ для населения будет снижена. Об этом рассказал в интервью Левому берегу глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию - это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех. В части транзита газа победа будет означать, что мы сможем получить компенсацию за прошлый период, когда мы недополучали доходы, когда мы переплачивали. Эти деньги придут в Нафтогаз, и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться. И мы сможем завершить процесс выделения из Нафтогаза независимого оператора газотранспортной системы. Без этого решения держателем контракта является Нафтогаз, мы инициируем второй процесс, чтобы иметь возможность перевести контракт с Нафтогаза на нового оператора ГТС, в чьей бы собственности он ни был", - рассказал Коболев.

Результат иска, по словам Колобова, будет известен не раньше чем через полгода. "Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции", - резюмировал глава НАК.

Напомним, в октябре-декабре в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа. Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов.

Как ожидается, Арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.