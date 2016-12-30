Омелян: В Украине могут появиться субсидии на покупку электромобилей

Доля таких авто в общем объеме продаж к 2020 году должна вырасти до 15%

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал ряд мероприятий, направленных на увеличение доли электромобилей в общем объеме продаж до 15% к 2020 году.

Об этом министр заявил в рамках круглого стола, посвященного перспективам развития электротранспорта в Украине, пишет Автоцентр.

Министр предлагает убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей. Все это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%.

Помимо этого, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой, пишет издание.

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"Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электрике автомобиля", - говорится в сообщении.

О каких суммах идет речь – не сообщается.

Напомним, ранее министр инфраструктуры сообщил о переговорах с двумя инвесторами, которые готовы в качестве эксперимента построить первый отрезок платных дорог в Украине в течение ближайших 2-3 лет.