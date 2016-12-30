Фонд гарантирования заявил о риске потери части активов банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет о риске потери части активов Коммерческого банка "Хрещатик". Об этом сообщает прес-служба Фонд гарантирования вкладов.

В фонде заявляют: "На сегодняшний день из-за непогашения рядом юридических лиц облигаций, которые находятся на балансе ПАО КБ "Хрещатик", существует угроза потери значительной части активов банка. По выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного правонарушения должностными лицами банка".

В период с 2011 по 2015 года банк выкупил и учел в своем балансе ценные бумаги (облигации) на сумму свыше 2 млрд гривен. В дальнейшем между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа. По состоянию на декабрь 2016 года обязательства по обратному выкупу ценных бумаг не выполнены.

В ходе проведенной в банке проверки было установлено, что 88% юридических лиц-эмитентов облигаций, приобретенных банком, являются связанными с банком лицами. Большинство облигаций (около 85%) в портфеле банка являются необеспеченными, их эмитенты имеют признаки фиктивности.

"Таким образом, в активах ПАО КБ "Хрещатик" находятся неликвидные и необеспеченные ценные бумаги (облигации) на сумму свыше 2 млрд гривен. Погашение облигаций в полном объеме является очень сомнительным", – подытоживают в ФГВФЛ.

Напомним, 31 мая 2016 на основании постановлений суда следователи провели обыски в помещениях ОАО "КБ "Хрещатик", в ходе которых были обнаружены и изъяты документы и материальные носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

1 июня ГПУ сообщила, что банк "Хрещатик" выдал фиктивным предприятиям кредиты на сумму $40 млн.