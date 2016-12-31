Европейские банки выделили Нафтогазу $500 млн кредита

Нафтогаз Украины подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на выделение госпредприятию кредитной линии в размере $500 млн под гарантию Всемирного банка на закупку и закачку природного газа в осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной $500 млн. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках доформирования энергетического фонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная кредитная линия будет предоставлена Нафтогазу на четыре года. Так, первые два года будут выделены на закупку газа, после чего в течение оставшихся двух лет будет осуществляться погашение кредита.

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Кредитная линия позволит энергохолдингу сменить форму оплаты за купленный газ на оплату после поставки с предоплаты. Подтверждением такого вида оплаты для поставщиков будут служить аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банками и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты.

Нафтогаз будет погашать эти кредиты в течение двенадцати месяцев с момента их получения. Всемирный банк гарантирует возврат этих кредитов международным коммерческим банкам.

Нафтогаз сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении. Отмечается, что эта кредитная линия поможет энергохолдингу продолжить положительную историю отношений с международными коммерческими банками.

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"Эта программа - результат двенадцатимесячной кропотливой работы. Эти средства помогут Нафтогазу обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - цитирует пресс-служба председателя правления компании Андрея Коболева.