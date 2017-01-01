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Главная » Деньги » В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства

В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства

В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства
Фото: Getty Images

Согласно поправкам в Налоговый кодекс существенно возрастают акцизы на алкоголь и табачные изделия

01.01.17 255
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С 1 января начинают действовать новые нормы законов, которые коснутся ценовой политики на ряд товаров. В частности, согласно поправкам в Налоговый кодекс существенно возросли акцизы на алкоголь и табачные изделия, сообщает Укринформ.

Сигареты подорожали уже 1 января. Акцизы на табачные изделия увеличивают сразу на 40%. По прогнозам экспертов, это может повысить цену на пачку сигарет в среднем на 4-5 гривен.

Акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина - на 12%, на коньяк - на 17%. Но действовать повышение относительно подакцизного алкоголя начнет с 1 марта.

Этим же законом с 1 января отменяется 2% сбор на государственное пенсионное страхование при покупке наличной валюты. По мнению экспертов, этот сбор способствовал выводу "в тень" части рынка валюты, когда некоторые обменники продавали ее без чеков по меньшей цене.

В то же время с начала 2017 года в Украине подешевеют лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки. В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета. Цена на них будет зависеть от восточноевропейских аналогов. На эти лекарства вводится понятие "референтной цены", которая будет зависеть от стоимости препаратов в пяти странах Европы: Польше, Словакии, Венгрии, Латвии и Чехии.

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