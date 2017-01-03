В Госказначействе рассказали, насколько не выполнен госбюджет по доходам в 2016 году

При этом по сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016-ом выросли на 15,2%

Государственный бюджет Украины в январе-декабре 2016 года получил 616,219 млрд грн доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

При этом по сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016-ом выросли на 15,2%.

Местные бюджеты в январе-декабре получили 155,881 млрд грн, что на 17,2% больше бюджетной росписи на этот период.