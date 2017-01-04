На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ключевую процентную ставку с 0,25–0,5% до 0,5–0,75%. До предыдущего повышения в декабре 2015-го этот показатель неизменно находился на исторически минимальном уровне в 0–0,25% на протяжении 7 лет, с декабря 2008 года. Таким образом ФРС США стимулировала восстановление американской экономики после ипотечного кризиса 2007–2008 годов. Причиной повышения ставки стали позитивные тенденции в экономике США, в частности сокращение уровня безработицы. Большинство зарубежных аналитиков сходятся во мнении, что в 2017 году после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа ФРС будет и далее ужесточать монетарную политику. Исходя из большинства прогнозов, повышение базовой ставки в течение года будет происходить в несколько этапов, и к началу 2018-го её уровень достигнет 1–1,25%.

Решения американского Федрезерва оказывают косвенное влияние на экономическую ситуацию в Украине. Повышение ставки ФРС способствует дальнейшему укреплению доллара по отношению к валютам других стран. Так как Нацбанк Украины с весны 2014 года придерживается свободного курсообразования, подобная тенденция неизбежно окажет давление на гривну.

Зарубежные инвесторы теперь рассматривают Украину в одном ряду с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами третьего мира

Цены на нефть, в отличие от доллара, находятся от уровня ставки ФРС в обратной зависимости. Но на сегодня нет больших предпосылок как для существенного падения цен на чёрное золото в течение 2017 года (особенно после решения ОПЕК и стран, не входящих в картель, сократить объёмы нефтедобычи), так и для подорожания нефти. Аналитики товарно-сырьевого рынка из JP Morgan прогнозируют, что в 2017 году средняя цена нефти марки Brent составит $58,25 за баррель (21 декабря Brent стоил $55,64). Поэтому в Украине в течение ближайшего года цены на топливо, скорее всего, сохранятся на нынешнем уровне, даже при прогнозируемой незначительной девальвации нацвалюты до 28–29 UAH/USD.

Плохая новость для украинской экономики в том, что цены на экспортируемое Украиной сырьё также останутся низкими. К примеру, сталь хоть и поднялась в цене с $200 в начале года до $320 за тонну, к лету замерла на этом уровне, и, по прогнозам агентства Reuters, цены на руду и металлопрокат в ближайшие годы существенно увеличиваться не будут. Потребление стали в мире начнёт расти, по всей видимости, лишь к 2020 году. Неутешительны для украинских производителей и прогнозы по рынкам зерновых и масличных культур. Если в начале года пшеница стоила $165 за тонну, то сейчас зерно торгуется по $123. Продовольственная организация ООН (FAO) прогнозирует незначительное снижение цен в дальнейшем из-за высоких урожаев.

Повышение базовой ставки США также традиционно провоцирует отток капитала с развивающихся рынков. Учитывая, что зарубежные инвесторы теперь рассматривают Украину в одном ряду с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами третьего мира, привлекать средства в украинские проекты в 2017 году будет непросто. Соответственно отсутствие масштабных зарубежных инвестиций будет сдерживать и без того медленное восстановление экономики Украины. Чтобы конкурировать за зарубежные инвестиции, правительству придётся предпринимать решительные действия, направленные на радикальное улучшение бизнес-климата в стране. В их числе — проведение судебной реформы, введение свободного рынка сельскохозяйственных земель, усиление борьбы с коррупцией и т. п.