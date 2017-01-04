На первых в этом году межбанковских торгах гривна укрепляется

Средневзвешенный курс к 14:00 установился на уровне 26,7461 гривен за доллар

В среду, 4 января, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,55/26,67 грн/долл. против 27,05/27,20 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на дилера коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 27,6943/27,8194 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4363/0,4386 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,7461 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 172 сделки на сумму $47,14 млн.