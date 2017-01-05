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Главная » Деньги » Распугали. Почему иностранные кредиторы и инвесторы теряют интерес к Украине
Распугали. Почему иностранные кредиторы и инвесторы теряют интерес к Украине
Фото: Getty Images

Распугали. Почему иностранные кредиторы и инвесторы теряют интерес к Украине

За три года в страну так и не пришла ни одна мощная западная корпорация с проектами по строительству производственных мощностей

Олег Сорочан - 05.01.17 275
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В сентябре 2016 года Международный валютный фонд выделил Украине третий транш на $1 млрд в рамках программы расширенного финансирования МВФ на общую сумму в $17,5 млрд. Целый год до этого фонд держал сотрудничество на паузе, наблюдая за коррупционными скандалами вокруг украинских госпредприятий, срывом приватизации, фактическим развалом коалиции с последующей сменой правительства, оттоком экспатов-реформаторов из власти, а также упорными попытками сорвать электронное декларирование чиновниками. Этот транш Украина получила не благодаря, а вопреки: МВФ сильно устал от проводимых со скрипом реформ, порой половинчатых, а местами и вовсе бутафорских. Недаром 4-й транш помощи в размере $1,3 млрд, изначально запланированный на 2016 год, в лучшем случае будет выделен в начале следующего (правительство выполнило одну из последних рекомендаций фонда, национализировав ПриватБанк). Отложили на следующий год выделение макрофинансовой помощи Украине и европейцы.

Кредиторы продолжают требовать от украинского правительства проведения пенсионной реформы для снижения дефицита ПФ, свободной продажи земли и, самое главное, — решительной борьбы с коррупцией, имитация которой заметна даже за сотни километров. Видеодопросы Виктора Януковича или уголовное преследование беглого депутата Александра Онищенко выглядят как жалкие попытки скрыть неэффективность правоохранительной и судебной системы страны. "Украина продемонстрировала прогресс и создала новые институции, в частности, Национальное антикоррупционное бюро, а также обязала чиновников декларировать доходы и имущество в электронном виде. Но ощутимых результатов по преследованию и осуждению коррумпированных чиновников высокого уровня и возврату доходов от коррупции до сих пор не достигнуто" — так подытожили в МВФ промежуточные результаты программы своей помощи Украине после ноябрьского визита в Киев.

Промедление обойдётся дорого. Европа трещит под тяжестью популистских лозунгов, и ей вскоре может быть совсем не до помощи Украине

Полным провалом можно считать и попытки власти привлечь в страну иностранных инвесторов. За три года в страну так и не пришла ни одна мощная западная корпорация с проектами по строительству производственных мощностей. За редким исключением (например, открытие японской Fujikura завода по производству автокомпонентов во Львове) инвестиции в Украину продолжают заходить либо из офшорных компаний украинских крупных бизнесменов, либо на расширение и поддержку уже работающих здесь предприятий с иностранным капиталом. К примеру, в этом году основными инвесторами в Украину стали международные банковские группы, выполнившие требования Нацбанка по докапитализации своих дочерних учреждений. При этом живые деньги в большинстве случаев в страну даже не заходили — материнские компании просто переоформляли ранее выданные украинским дочкам "кредиты" как вливания в капитал.

Приватизация в 2016-м, по аналогии с продажей Криворожстали в 2005 году, могла бы стать поворотным пунктом в притоке иностранных инвестиций в Украину. Но план по приватизации за 11 месяцев 2016 года был выполнен лишь на 4,88% — из запланированных 17,1 млрд грн в казну поступило только 84 млн грн. Продав несколько малозначимых объектов, чиновники оставили под своим контролем финансовые потоки самых прибыльных активов — энергогенерирующей компании "Центрэнерго" и Одесского припортового завода. Конкурс по приватизации последнего при этом проводили дважды, но создали такие условия (к примеру, так и не погасили долг предприятия перед Дмитрием Фирташем), что ни один из заявленных инвесторов даже не принял участия в торгах.

Промедление обойдётся дорого. Европа трещит под тяжестью популистских лозунгов, и ей вскоре может быть совсем не до помощи Украине. А иностранные инвесторы сегодня и так не рвутся на развивающиеся рынки, темпы роста экономик которых сильно замедлились. "Возьмите автомобилестроение, где 25 лет назад Украину рассматривали как возможный региональный производственный хаб для европейских и азиатских компаний. Но эти заводы уже размещены в Словакии и даже России, и заставить их переместиться оттуда к нам практически нереально, — приводит пример министр финансов Александр Данилюк. — Агросектор — это та сфера, где у нас всё ещё есть преимущество, и мы тоже рискуем его потерять. Рынок земли должен быть максимально ликвидным и позволять привлекать фермерам банковское финансирование для развития, а для этого нужно иметь право продавать землю и/или давать её в залог".

Но Верховная Рада в очередной раз не решилась на непопулярные реформы, продлив мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Подобных законодательных инициатив, призванных улучшить инвестиционный климат в Украине, в парламенте накопилось много. Однако в приходе в страну крупных иностранных инвесторов не заинтересованы олигархи, и с помощью своего лобби в Верховной Раде они хоронят подобные законопроекты.

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