Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле этого года. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает 5 канал.

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на использовании жилищно-коммунальных услуг. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета по субсидии и дальнейшего перевода средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 грн, а он использовал 80, то, по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю – как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил", – заявил глава Нафтогаза.

Ранее Коболев отмечал, что монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.