Гройсман: Благодаря ликвидации коррупционных схем в энергетике государство сэкономило 140 миллиардов гривен

Государственный бюджет сэкономил 140 млрд грн благодаря ликвидации коррупционных схем в энергетической сфере.
Такую цифру обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из украинских изданий, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"Давали компенсацию Нафтогазу, компенсацию теплокоммунэнерго, и это выливалось в сотни миллиардов, которые шли в коррупционные кормушки… 140 миллиардов – это ужасно", - напомнил премьер.
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Ранее Гройсман заявлял, что введение рыночной цены на газ с 1 мая 2016 года – это главный антикоррупционный шаг правительства.