Эксперимент на таможне принес более 2 млрд грн на ремонт дорог в 2016 году

В 2016 году пять регионов Украины получили больше 2 млрд грн на ремонт дорог в рамках эксперимента по перенаправлению сверхплановых таможенных поступлений. Соответствующие данные опубликованы на сайте Львовской ОГА.

Общая сумма поступлений от таможенных платежей на территории регионов Украины, где действовал эксперимент, составила 2,25 млрд грн. Больше всего в рамках эксперимента получила Львовская область - 870 млн грн (38,7%). Киеве получил 597 млн грн (26,5%), Черновицкая область - 316 млн грн (14%), Одесская - 300 млн грн (13,3%), а Волынская - 167 млн грн (7,4%).

Напомним, эксперимент стартовал 1 сентября 2015 года и завершился 1 января 2017 года. Таможни Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а также Киева в ходе этого периода должны были направлять половину сверхплановых поступлений на строительство дорог на территории этих регионов.

20 декабря 2016 года Верховная Рада проголосовал за изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет сверхплановых таможенных сборов с 2017 года распространяется на все регионы страны.