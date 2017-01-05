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Главная » Деньги » Остатки по субсидиям на оплату коммуналки составили 12 млрд грн, – Розенко

Остатки по субсидиям на оплату коммуналки составили 12 млрд грн, – Розенко

Остатки по субсидиям на оплату коммуналки составили 12 млрд грн, – Розенко
Павел Розенко / Фото: УНИАН

Правительство осознанно пошло на завышение определенных нормативов потребления, чтобы людям было спокойно

05.01.17 2051
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Остатки бюджетных средств по субсидиям населению на оплату жилищно-коммунальных услуг по итогам прошлого отопительного сезона составили 12 млрд грн. Однако, учитывая более холодную погоду в отопительный сезон 2016/2017, реальный остаток средств, который можно будет монетизировать, станет очевидным не ранее февраля. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНИАН.

"Если взять предыдущий отопительный сезон, у нас сформировалась серьезная сумма остатков – к концу отопсезона 2015/16 годов эта сумма составила примерно 12 миллиардов гривен. Почему сформировалась такая сумма остатков? В первую очередь потому, что мы осознанно пошли на завышение определенных нормативов потребления, чтобы людям было спокойно", – сказал Розенко.

При этом вице-премьер отметил, что в текущем отопительном сезоне потребление энергоресурсов выросло у всех категорий потребителей, поэтому варианты их монетизации будут рассмотрены правительством позднее.

Напомним, по оценкам Минсоцполитики, количество семей-субсидиантов в отопительном сезоне 2016-2017 годов составит 8,5 миллиона, при этом, по информации Минфина, в 2016 году бюджетные расходы на субсидии превысят 40 млрд грн.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

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