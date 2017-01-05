Украинцы в Польше за 2016 год заработали более $2 млрд

И это данные только по официально трудоустроенным заробитчанам

Украинцы, официально трудоустроенные в Польше, заработали за прошедший год в общей сумме 9 млрд злотых, или $2,1 млрд. Об этом сообщил председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин, передает УНИАН.

"Украинцы в этом году заработали около 9 млрд злотых, если перевести в доллары, - это около 2 млрд долларов", - сказал он.

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По приблизительным подсчетам Института демографии и социальных исследований, по сравнению с 2014 годом, масштабы трудовой миграции украинцев выросли примерно на 15%.

Первую позицию по оттоку трудовых ресурсов занимает Киев. На втором месте – Западная Украина, от которого не слишком отстают и остальные регионы.