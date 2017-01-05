В Ирпене установили самую дорогую новогоднюю елку в Украине

Она стоит 200 тыс. гривен - в десять раз дороже, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши ирпенской школы №18

Самую дорогую елку в Украине установили в городе Ирпень Киевской области. Об этом пишет местный сайт Громада Приирпенья.

Искусственная новогодняя елка высотой 16 метров обошлась бюджету Ирпеня в почти 200 тыс. грн, о чем свидетельствует сайт закупок Prozorro.

То, что ирпенская елка самая дорогая в стране, отметил и заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов.

"Самая дорогая елка, которую мы нашли - ее закупили в Ирпене. Она стоит 199 000", - сказал он.

Портал отмечает, что 200 тыс. грн стоило само дерево, без иллюминации и украшений. Отмечается, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши ирпенской школы №18.

Скриншот сайта Prozorro

Напомним, главная новогодняя елка Киева обошлась столичному бюджету примерно в 47 тыс. грн. Доставка елки в город стоила 25 тыс. 900 грн, загрузка и кран - 6 тыс. 700, а само дерево - 14 тыс. 700 грн.