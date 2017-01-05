Гройсман назвал условие, при котором курс гривны составлял бы сейчас 18,5 за доллар

Для этого Украина должна самостоятельно обеспечивать себя газом

Курс гривны на сегодняшний день мог бы составлять не более 18,5 грн/долл., если бы Украина добывала достаточно своего газа, а не покупала иностранный.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью одному из украинских изданий, передает пресс-служба Кабмина.

"Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривен", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что правительство взяло курс на достижение энергонезависимости страны, и результат ожидается в течение ближайших 3-5 лет.

Напомним, Кабинет министров в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи газа до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.