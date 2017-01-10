Розенко рассказал, во сколько обойдется осовременивание пенсий в этом году

На осовременивание пенсий гражданам Украины в 2017 году нужны дополнительные 30-40 миллиардов гривен. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире Радио Свобода, передает УНИАН.

Розенко отметил, что правительство рассчитывает, что повышение минимальной заработной платы до 3 200 грн даст дополнительный ресурс на выравнивание социальной справедливости.

"Мы очень рассчитываем, что повышение минимальной заработной платы даст дополнительный ресурс Пенсионному фонду, который мы используем для выравнивания ситуации и восстановления справедливости в пенсионном обеспечении", – сказал Розенко.

Напомним, в ноябре прошлого года Розенко заявлял, что осовременивание пенсий гражданам Украины, запланированное правительством на 2017 год, может коснуться 5 миллионов пенсионеров.