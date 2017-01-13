Минфин и НБУ обсуждают возможность реструктуризации внутреннего долга на 380 миллиардов гривен

Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа, находящихся в портфеле НБУ, о чем ранее сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Переговоры касаются ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора. Их сумма составляет около 383 млрд грн.

Целью переговоров является уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, что будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.

По информации НБУ, ОВГЗ в его собственности должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции. Погашение новых обязательств Минфина перед Нацбанком будет происходить равномерно в течение длительного периода - до 30 лет.

Диалог по структуре портфеля и срокам новых ОВГЗ продолжается.

Напомним, закон о государственном бюджете Украины на 2017 год позволяет правительству реструктуризировать свои долги перед Национальным банком с его согласия путем обмена облигаций внутреннего госзайма в собственности НБУ на новые облигации.

По состоянию на 13 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 667,568 млрд грн, при этом в собственности Нацбанка находятся госбумаги на сумму 383,346 млрд грн, или 57% их общего объема.