НБУ значительно снизил официальный курс гривны

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 января, следующий официальный курс гривны к мировым валютам:
100 USD США – 2766.9232 (13 января – 2725.1629)
100 EUR – 2949.8168 (13 января – 2910.2015)
10 RUR – 4.6605 (13 января – 4.5803)
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Напомним, в пятницу, 13 января, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.
Котировки гривны по отношению к евро находились на уровне 29,4444/29,5482 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,6692 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 542 сделки на сумму 301,22 млн долл.