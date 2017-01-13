17 января совет НБУ заслушает отчет правления о ситуации на валютном рынке

Совет Национального банка Украины 17 января проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка, а также предложения по его стабилизации.

Об этом говорится в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, опубликованном на сайте регулятора.

"Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений", - отметил Данилишин. По его словам, подобная ситуация на валютном рынке повторяется несколько последних лет, и ключевые факторы, которые в настоящее время влияют на обменный курс, - это сезонность, предновогодние выплаты правительства, а также значительная сумма возмещения НДС и оживление потребительского спроса населения.

По словам Данилишина, есть и положительные факторы, которые могут способствовать откату курса на прежние позиции, в частности, это вероятное улучшение внешнеэкономической конъюнктуры для украинских производителей.

"На данный момент уровень обменного курса - средневзвешенный годовой курс, который закладывался в расчет госбюджета, - не изменился (средневзвешенный годовой курс - 27,2 грн/долл.)", - резюмировал он.

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Напомним, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года.

В пятницу, 13 января, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл., а курсы наличного рынка преодолели отметку в 29 грн/долл.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривны на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривны по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

