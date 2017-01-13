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Главная » Деньги » В пятницу НБУ испытал новый способ удержать гривну от падения
В пятницу НБУ испытал новый способ удержать гривну от падения
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

В пятницу НБУ испытал новый способ удержать гривну от падения

Нацбанк протестировал новую форму валютной интервенции

13.01.17 2250
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Национальный банк Украины в пятницу, 13 января, осуществил первую продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме – запрос наилучшего курса, введение которой предусмотрено Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

НБУ напомнил, что вышел на рынок с интервенцией по этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до 10 млн долларов США. Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 гривен за доллар США.

"Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса оказалась эффективной – в результате ее проведения гривна на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривен за доллар", - цитирует пресс-служба регулятора слова директора департамента открытых рынков Национального банка Сергея Пономаренко.

НБУ планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. В то же время Нацбанк будет продолжать проводить интервенции в форме валютного аукциона.

"Объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд. долларов США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ. С начала 2017 года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 70,1 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, Стратегия валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы определяет политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривны.

Осуществление запроса относительно наилучшего курса происходит следующим образом: сначала Национальный банк осуществляет у банков запрос по цене на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы Вloomberg и Reuters. Получив предложения банков, Национальный банк заключает договор с тем банком, который предложил лучшую цену.

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