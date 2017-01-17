Гройсман: Повышение минимальной зарплаты не повлияет на субсидии

Они в 2017 году будут выплачиваться в полном объеме

Увеличение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января текущего года никак не повлияет на систему субсидий, которые продолжат выплачивать в полном объеме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Это очередная неправда, которую навязывают. Никакого отношения минимальная зарплата к выплате субсидии не имеет. Субсидия - это персональная скидка. Субсидии в 2016-2017 году все будут получать в полном объеме", - сказал Гройсман.

Напомним, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн.

Жилищные субсидии, по данным Минсоцполитики, по состоянию на конец декабря 2016 года получали почти 6,7 млн домохозяйств.