Повышение "минималки" не влияет на курс гривны, - Гройсман

Повышение минимальной заработной платы не влияет на колебания курса гривны, поскольку повышенные зарплаты будут выплачены в феврале.

Об этом заявил в ходе общения с журналистами премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Я предложил бы политиканам и экспертам, которые говорят о том, что минимальная зарплата уже повлияла на курс гривны, посмотреть в зеркало. Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату. Она будет выплачена в феврале. Она никак не могла повлиять на курс, и не будет влиять на курс. Не надо разгонять панику. Надо жить и дать людям нормальную зарплату", - призвал глава правительства.

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Ранее Гройсман подчеркивал, что колебания курса гривны, которые фиксируются на валютном рынке Украины, являются исключительно сезонными, и Национальный банк располагает всем набором инструментов для того, чтобы стабилизировать ситуацию и успокоить настроения на рынке.

Напомним, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн.

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Заметные колебания на валютном рынке традиционно происходят в начале и в конце года.

Исторический минимум курса украинской валюты по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривны/доллар.