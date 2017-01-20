Кубив оценил экономию от ProZorro в 10 млрд грн

Доходы государственного бюджета в 2016 году выросли на 15%

Система публичных электронных закупок ProZorro с момента своего запуска в августе 2016 года позволила сэкономить 10 млрд грн бюджетных средств. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ZN,ua.

"С 1 августа 2016 года произошел полный переход на электронные закупки ProZorro, которые уже сэкономили более 10 млрд грн", - сказал Кубив.

Кубив также сообщил, что доходы государственного бюджета в 2016 году выросли на 15% до 616,2 млрд грн.

Напомним, система электронных государственных закупок ProZorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

В декабре 2016 года ProZorro получила ежегодную премию Open Government Awards 2016.