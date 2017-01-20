Рева: В Киеве субсидиями пользуются только 20% домохозяйств

В среднем по Украине этот показатель достигает 50%

В Киеве субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства получают около 20% домохозяйств. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Если в среднем по Украине около 50% домохозяйств пользуются субсидиями, то в городе Киеве, по определенным объективным причинам, так как уровень доходов несколько выше, субсидиями пользуются лишь 20% домохозяйств", - заявил Рева.

Всего сегодня субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 7,1 млн домохозяйств страны.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что увеличение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января текущего года никак не повлияет на систему субсидий, которые продолжат выплачивать в полном объеме.