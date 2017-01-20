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Главная » Деньги » Вкладчикам банка "Михайловский" возобновили выплаты

Вкладчикам банка "Михайловский" возобновили выплаты

Вкладчикам банка "Михайловский" возобновили выплаты
Фото из открытых источников

До 2 марта включительно вкладчики могут обращаться в учреждения трех банков-агентов в зависимости от места регистрации

20.01.17 112
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 января возобновляет выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Михайловский", приостановленные для дополнения реестра вкладчиков.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Вкладчики банка до 2 марта включительно могут обращаться в учреждения трех банков-агентов в зависимости от места регистрации согласно паспорту, указанному в договоре с банком "Михайловский".

Вкладчики, у которых в качестве места регистрации указаны Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, могут обращаться в ПУМБ.

Если - Волынская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая область – в ТАСкомбанк.

Зарегистрированные в Киевской области и Киеве, а также вкладчики - нерезиденты смогут получить возмещение в Альфа Банке.

Фонд гарантирования напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Обновленный реестр выплат содержит информацию по заявлениям вкладчиков, полученным Фондом до 30 декабря 2016 года включительно. Заявления, полученные после этой даты, будут включены в следующий реестр выплат.

Напомним, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн. Кроме того, накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам.

Впоследствии Фонд гарантирования вкладов признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг", приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.

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