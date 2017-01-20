Инкассировать деньги в Украине будут по-новому

Национальный банк Украины ужесточил требования к компаниям, предоставляющим банкам услуги по инкассации (СІТ-компаниям), обязав их предоставлять документы о структуре собственности и деловой репутации руководителя подразделения инкассации.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №4, вступающее в силу с 20 января.

Этим постановлением регулятор уточнил требования к порядку выдачи лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации.

Помимо документов о структуре собственности и деловой репутации, Нацбанк обязал компании предоставлять документы о финансовом состоянии, подтверждающие легальность происхождения средств для материально-технического обеспечения деятельности.

В Нацбанке считают, что новые требования будут содействовать максимально прозрачному осуществлению инкассации банков сторонними компаниями.

Напомним, Национальный банк Украины представил банковскому сообществу новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой - передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям).

Новая модель, используемая в таких странах как Великобритания, Бразилия, Голландия, Финляндия и Швеция, должна позволить снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

В декабре 2016 года Национальный банк Украины выдал первую лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации компании "СІТ Секьюрити" и сообщил, что рассматривает пакеты документов еще двух СІТ-компаний.