Цена на газ для промышленных предприятий вырастет в феврале на 21-22%, - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил цену на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2017 года. Об этом информирует пресс-служба компании.

Цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и состояния предыдущих расчетов с НАК. По сравнению с январем, в феврале они возрастут на 21-22%. В Нафтогазе повышение объяснили ростом цен на природный газ на европейском рынке.

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Так, для промышленных потребителей, закупающих более 50 тыс. куб и газа в месяц, в феврале цена вырастет до 9 тыс. 214,8 грн за тыс. куб. м (при условии предварительной оплаты) и до 8 451 (при текущей оплате либо по истечению календарного месяца поставки газа). Для всех других потребителей цена будет составлять 10 тыс. 141,2 грн за тыс. куб. метров.

Напомним, Украина в декабре 2016 года импортировала природный газ в среднем по 230 долларов за тысячу кубометров.