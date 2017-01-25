МВФ в очередной раз отложил рассмотрение транша для Украины

Как минимум до 3 февраля украинский вопрос не будет рассматриваться советом директоров Международного валютного фонда

Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров Международного валютного фонда, расписанной до 3 февраля 2017 года. Об этом сообщает Укринформ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

На конец января и начало февраля в МВФ запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Индонезией, Мьянмой, Кенией, Испанией, Сомали, Австралией и Лаосом.

Напомним, 18 января министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что меморандум с Международным валютным фондом относительно предоставления транша Украине будет согласован до конца января.