Фонд госимущества обнародовал планы по приватизации в 2017 году

В списке запланированных к продаже предприятий – объекты, которые не удалось продать в 2016 году

Фонд государственного имущества Украины обнародовал список объектов, которые планируется приватизировать в 2017 году. Соответствующий документ опубликован в издании ФГИУ "Вестник приватизации" от 25 января 2017 года.

В списке запланированных к продаже предприятий – объекты, которые не удалось продать в 2016 году.

В частности, в этом году планируется продать государственные доли пакетов акций ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5%), ПАО "Сумыхимпром" (99,9%), ПАО "Центрэнерго" (78,3%), ПАО "Турбоатом" (75,2%).

Запланирована продажа пакетов акций облэнерго в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской, Сумской, Одесской областях. Причем по ряду таких компаний положительное решение о продаже будет принято только в случае, если эти ОАО приведут свою деятельность в соответствие с требованиями закона Украины об акционерных обществах.

С полным списком подлежащих продаже объектов можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, ранее Фонд государственного имущества отчитался о результатах приватизации в 2016 году. При плане поступлений в 17,1 млрд грн, ФГИУ удалось реализовать государственное имущество на сумму 331 млн грн. Таким образом план по приватизации был выполнен всего на 1,9%.

Председатель ФГИУ Игорь Билоус заявил, что одна из причин неудачной приватизации заключается в том, что стоимость украинской госсобственности и уровень ее привлекательности для потенциальных покупателей слишком переоценены.