Таможенные органы получили право использовать 10% сверхплановых доходов на собственные нужды

Кабинет министров Украины разрешил таможенным органам по специальному правительственному разрешению направлять на собственные нужды порядка 10% доходов, полученных сверх плана поступлений. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства. Об этом сообщает УНИАН.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, необходимость такого решения продиктована программой борьбы с контрабандой и модернизации работы таможенных постов.

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"Мы говорим о борьбе с контрабандой, нам надо делать техническую модернизацию. Думаю, нужно поддержать (решение - УНИАН)", - сказал Гройсман.

При этом в правительстве подчеркнули, что использование средств будет полностью контролироваться Минфином.

Напомним, сегодня, 25 января Кабинет Министров одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Она предполагает переход от системы государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров.