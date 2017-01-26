Японский Nikkei вслед за американским Dow Jones вырос до максимума за 17 лет

В ходе торгов 26 января значение одного из важнейших фондовых индексов Японии Nikkei 225, которое рассчитывается из цен на акции 225 наиболее активно торгуемых на Токийской бирже компаний, выросло в долларовом выражении до максимума почти за 17 лет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.



Аналитики связывают подобный рост с ожиданиями инвесторов по поводу экономической политики нового президента США Дональда Трампа.

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"Трамп начинает делать то, чего никто от него не ждал, и инвесторы, похоже, будут относиться к нему как к человеку, который если уж что-то пообещает, то обязательно сделает. Во всем мире начинается переход от облигаций к акциям", — заявил главный управляющий активами токийской компании Fukoku Mutual Life Insurance Co. Ичиро Ямада.

Напомним, накануне один из важнейших индексов фондового рынка США Dow Jones Industrial Average впервые в истории поднялся выше отметки 20 тысяч пунктов. Трамп на своей странице в сети Twitter прокомментировал этот рекорд короткой репликой: "Отлично!".