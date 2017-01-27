Снижение инфляции не гарантирует рост украинской экономики, – Данилишин

Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин считает достижение цели по снижению инфляции не гарантирующим рост украинской экономики. Об этом он сообщил в интервью Украинским новостям.

"Мы в совете НБУ осознаем, что снижение инфляции до провозглашенных уровней не гарантирует, к сожалению, устойчивого роста украинской экономики, которая остается по своей сути сырьевой и продолжает зависеть от состояния внешней конъюнктуры. Для преодоления этой порочной зависимости усилия Национального банка должны быть поддержаны соответствующей структурной политикой правительства", – заявил Данилишин.

При этом он отметил, что правление НБУ успешно справляется со сдерживанием цен, учитывая достижение уровня инфляции в прошлом году на уровне 12,4%.

Данилишин считает, что инфляционные цели на этот и следующий год являются достижимыми.

"Во-первых, их (цели) планирует достичь не только НБУ, но и правительство. А это, конечно, залог успеха. Во-вторых, этот уровень является консенсуальным и в экспертной среде", – пояснил председатель совета НБУ.

По его мнению, инфляционное таргетирование не может быть самоцелью экономической политики, ведь сдерживание инфляции является только одним из методов улучшения жизни населения страны там, где оно осуществляется.

"Поэтому нужно способствовать, с одной стороны, достижению ценовой и финансовой стабильности, а с другой – экономическому росту", – отметил глава совета.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков Bloomberg, волатильность гривны в 2017 году будет незначительной и украинская валюта будет самой стабильной в мире. Прогнозируемое изменение курса гривны к доллару составит не более 0,6%. Что касается инфляции в Украине в 2017 году, то, по подсчетам экспертов, она будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны.